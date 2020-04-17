События

17:14 17.04.2020

Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

1 мин читать
Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

Кризисная команда по реагированию на чрезвычайную ситуацию и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины следит за радиационной ситуацией в Киевской области с помощью системы поддержки принятия решений "РОДОС" (RODOS), сообщает представительство ЕС в Украине.

"Эта система позволяет провести подробный расчет прогноза направления движения потенциально загрязненных облаков вдоль северных границ Украины. Она является надежной и соответствует международным стандартам. Каждый имеет доступ к точной информации о ситуации на веб-сайте https://sstc.ua/news", - говорится в пресс-релизе, распространенном Представительством в пятницу.

Отмечается, что система "РОДОС" разработана в ЕС и предоставлена Украине Европейской комиссией в рамках программ помощи по ядерной безопасности. Европейский Союз является давним партнером украинской власти в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая в 1986 году разрушила ядерный реактор №4.

В рамках этой деятельности Европейская комиссия предоставила оборудование для мониторинга, необходимое программное обеспечение и провела учения, которые Украина регулярно использует для оценки радиационной ситуации в зоне отчуждения вокруг Чернобыля и по всей стране. Эта система связана с европейской системой радиационного мониторинга, которая распространяет информацию между странами-участницами в режиме реального времени, подчеркнуло Представительство.

Кроме того, в сообщении говорится, что Украина может воспользоваться спутниковой системой ЕС "Copernicus", которая позволяет получать детальные спутниковые снимки лесных пожаров, которые начались 4 апреля.

Теги: #киевская_область #ес #радиация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:27 17.04.2020
Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

23:48 16.04.2020
Евросоюз создает гарантийный фонд Covid-19 объемом в 25 млрд евро

Евросоюз создает гарантийный фонд Covid-19 объемом в 25 млрд евро

21:08 16.04.2020
Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

17:33 16.04.2020
ЕС: обмен удерживаемыми лицами – отрадный шаг на пути к выполнению достигнутых договоренностей

ЕС: обмен удерживаемыми лицами – отрадный шаг на пути к выполнению достигнутых договоренностей

20:16 15.04.2020
ЕС планирует после кризиса COVID-19 сначала открыть внутренние границы, внешние - на втором этапе

ЕС планирует после кризиса COVID-19 сначала открыть внутренние границы, внешние - на втором этапе

19:12 15.04.2020
ЕС подготовил общую "дорожную карту" выхода из кризиса COVID-19

ЕС подготовил общую "дорожную карту" выхода из кризиса COVID-19

17:33 15.04.2020
ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

ЕС выделит 20 млрд евро на преодоление последствий пандемии

14:49 15.04.2020
За экономическую интеграцию Украины с ЕС выступают 52% украинцев, за вступление в НАТО - 49% - опрос

За экономическую интеграцию Украины с ЕС выступают 52% украинцев, за вступление в НАТО - 49% - опрос

13:11 15.04.2020
Радиационный фон в Киеве в пределах нормы – Кличко

Радиационный фон в Киеве в пределах нормы – Кличко

10:33 15.04.2020
Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Программа "House of Europe" выделила более EUR800 тыс на поддержку культуры и креативных индустрий Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

Германия стоит на стороне Украины в ЕС в вопросе продления санкций против РФ – посол

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

ПОСЛЕДНЕЕ

Не менее 300 тыс. жителей Африки могут скончаться во время пандемии коронавируса - ООН

Москва готовит льготные условия получения гражданства РФ жителями ОРДЛО

Число жертв COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось почти на 850 человек

Админсуд принял к рассмотрению иск Трубарова о восстановлении в должности руководителя ФГИ

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

Германия стоит на стороне Украины в ЕС в вопросе продления санкций против РФ – посол

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

В мире от COVID-19 скончалось уже почти 150 тыс. человек

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился втрое

Загрязненность воздуха в Киеве за прошедшие сутки превысила норму в 2-3 раза - Кульбида

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА