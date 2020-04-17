Украина имеет надежный доступ к радиационному мониторингу с помощью системы "RODOS" - посольство ЕС

Кризисная команда по реагированию на чрезвычайную ситуацию и Государственная инспекция ядерного регулирования Украины следит за радиационной ситуацией в Киевской области с помощью системы поддержки принятия решений "РОДОС" (RODOS), сообщает представительство ЕС в Украине.

"Эта система позволяет провести подробный расчет прогноза направления движения потенциально загрязненных облаков вдоль северных границ Украины. Она является надежной и соответствует международным стандартам. Каждый имеет доступ к точной информации о ситуации на веб-сайте https://sstc.ua/news", - говорится в пресс-релизе, распространенном Представительством в пятницу.

Отмечается, что система "РОДОС" разработана в ЕС и предоставлена Украине Европейской комиссией в рамках программ помощи по ядерной безопасности. Европейский Союз является давним партнером украинской власти в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которая в 1986 году разрушила ядерный реактор №4.

В рамках этой деятельности Европейская комиссия предоставила оборудование для мониторинга, необходимое программное обеспечение и провела учения, которые Украина регулярно использует для оценки радиационной ситуации в зоне отчуждения вокруг Чернобыля и по всей стране. Эта система связана с европейской системой радиационного мониторинга, которая распространяет информацию между странами-участницами в режиме реального времени, подчеркнуло Представительство.

Кроме того, в сообщении говорится, что Украина может воспользоваться спутниковой системой ЕС "Copernicus", которая позволяет получать детальные спутниковые снимки лесных пожаров, которые начались 4 апреля.