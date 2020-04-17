В мире от COVID-19 скончалось уже почти 150 тыс. человек

В мире за время пандемии коронавируса COVID-19 скончалось уже около 148 тыс. человек, сообщается сайте Worldometers, ведущего подсчет данных, связанных с этой инфекцией.

Общее число зарегистрированных с начала вспышки случаев в мире приближается к 2,2 млн. Из них сейчас все еще болеют 1,5 млн, менее 4% из которых находятся в тяжелом состоянии. Почти 560 тыс. человек выздоровели.

Больше всего случаев заболевания выявлено в США, затем следуют - Испания, Италия и Франция.

Европейские страны остаются одним из главных очагов распространения коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки самый большой за последние шесть дней прирост новых случаев зафиксировали в Германии. С начала эпидемии в ФРГ заболело 133,8 тыс. человек, однако более половины уже поправились.

Ситуация с коронавирусом также продолжает оказывать негативный эффект на экономику Европы. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в пятницу заявила, что экономика еврозоны столкнулась с "резким падение ВВП" и "быстрым ухудшением ситуации на рынке труда" в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем, в некоторых европейских странах продолжают постепенно ослаблять введенные ранее ограничительные меры. В их числе - Дания. С начала следующей недели в стране будет разрешено возобновить работу таким предприятиям малого бизнеса, как, например, парикмахерские, салоны красоты и автошколы. Ранее датские власти открыли начали школы и детские сады.

Несмотря на сложную ситуацию в США, которые лидируют по числу случаев заражения и летальным исходам, президент страны Дональд Трамп разрешил властям штатов при желании возобновлять экономическую деятельность. По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. "Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.

Относительно оптимистичная тенденция наметилась в Иране, который также входит по ТОП-10 стран с самым большим число заболеваний коронавирусом. В этой стране уже четвертый день подряд замедляется рост числа умерших от COVID-19.

В мире продолжают отменять массовые мероприятия, в том числе музыкальные фестивали. В пятницу организаторы одного из самых известных среди любителей джаза фестиваля в швейцарском Монтре сообщили о том, что мероприятие в этом году не состоится - впервые за 53 года.

Специалисты разных стран также не прекращают работать над разработкой вакцин и препаратов от коронавируса. В этих целях в Великобритании стартовало самое масштабное в мире испытание подобных препаратов. В исследовании под названием "Восстановление" участвуют более 5 тыс. пациентов в 165 больницах по всей Великобритании. В частности, в рамках проекта медики исследуют противомалярийный препарат гидроксихлорохин и антибиотик азитромицин. Президент США Дональд Трамп утверждает, что их использование поможет в борьбе с коронавирусом.