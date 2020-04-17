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15:53 17.04.2020

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился втрое

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Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился втрое

Индекс загрязнения воздуха в Киеве снизился более чем в три раза, свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir.

Согласно данным сервиса, индекс загрязнения воздуха в украинской столице по состоянию на 15:30 составляет 108 баллов. Киев занимает девятую строчку в рейтинге самых загрязненных городов мира.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 17 апреля Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом из-за задымления, вызванного пожарами в Чернобыльской зоне, с индексом загрязнения 380.

Ожидается, что показатели загрязнения воздуха в Киеве вернутся к нормальным значениям уже к утру 18 апреля.

Теги: #киев #загрязнение #воздух
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