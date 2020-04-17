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15:50 17.04.2020

Загрязненность воздуха в Киеве за прошедшие сутки превысила норму в 2-3 раза - Кульбида

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Загрязненность воздуха в Киеве за прошедшие сутки превысила норму в 2-3 раза - Кульбида

Показатели загрязненности воздуха в Киеве за последние сутки превысили норму в 2-3 раза, заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«На протяжении вчерашнего дня и прошлой ночи в городе Киеве действительно наблюдалась высокая загрязненность атмосферного воздуха. Самое большое загрязнение было вызвано твердыми примесями, то есть зависшими веществами. Превышение гранично допустимых концентраций по всей территории города составляло от 2 до 3 раз», - сообщил Кульбида в пятницу на брифинге.

По его словам, такое резкое ухудшение показателей загрязненности воздуха вызвано усилением скорости ветра до 20-22 м/с, ветряной эрозией грунтов. Ухудшение видимости, как говорит Кульбида, вызвано также дымом, который принесла с собой воздушная масса.

«По состоянию на сегодня хотел бы отметить, что кроме пыли, по другим ингредиентам, таким как двуокись серы, оксид водорода, двуокись азота, формальдегид концентрация загрязняющих веществ находятся в границах, которые характерны для этого периода года. В некоторые дни она несколько повышается, иногда снижается, но ничего чрезвычайного по основным загрязнителям, кроме пыли, не происходит», - сказал руководитель метеорологического центра.

Кульбида заявил, что информация, размещенная некоторыми сайтами с показателями уровня загрязненности воздуха базируется, как правило на данных со спутников, которые могут иметь погрешность в несколько раз. По словам метеоролога, подобные ресурсы могут дезинформировать общество о реальном уровне загрязнения воздуха в столице.

Теги: #киев #кульбида #загрязнение #укргидрометцентр
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