Вице-спикер Рады высказывается за разработку стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу

Украине нужна стратегия тестирования населения на антитела к коронавирусу, считает заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк.

"Правительство Украины, Министерство здравоохранения, СНБО должны немедленно приступить к разработке стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу. Необходимо обеспечить реализацию такой стратегии соответствующими ресурсами. Надо уже сегодня планировать закупку, или собственное производство достоверных тестовых систем на антитела к Covid-19", - цитирует Кондратюк пресс-служба аппарата Верховной Рады.

По ее словам, важно знать реальное количество людей, которые переболели коронавирусом в масштабах страны. "Такие данные позволят принимать эффективные решения о том, когда прекращать меры социальной изоляции, снова открывать бизнес и школы. Ведь люди, которые имеют иммунитет, могут безопасно возвращаться к привычной жизни", - отметила Кондратюк.

Вице-спикер сослалась на международный опыт, тестирование населения на иммунитет в США, Испании, Великобритании.

Парламентарий высказалась и за выдачу иммунных сертификатов тестируемым, и подготовку соответствующих изменений в постановления Кабмина.

"Граждане с иммунитетом должны получить возможность хоть завтра приступить к работе, чтобы прокормить свои семьи", - убеждена Кондратюк.