События

15:10 17.04.2020

Украинские церкви могут не получить благодатный огонь в этом году - митрополит Епифаний

1 мин читать
Украинские церкви могут не получить благодатный огонь в этом году - митрополит Епифаний

Украинские церкви могут не получить благодатный огонь из Иерусалима в этом году, сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

"Уже сложилась такая благочестивая традиция, каждый год привозят благодатный огонь из храма Воскресения Христова, из Кувуклии, гроба Господня, который сходит каждый год во время богослужения в великую субботу. В этом году не известно, будем ли мы иметь благодатный огонь. Были определенные предложения , но мы не настаиваем на этом", - заявил он в интервью "Радио Свобода".

Епифаний уточнил, что поступало предложение нанять чартер для того, чтобы доставить благодатный огонь в Украину, однако он склонен отказаться от этого предложения.

"Я склонен к тому, что лучше те средства, которые используют на самолет, использовать для того, чтобы закупить соответствующие медикаменты или средства защиты для врачей. И поэтому я не уверен, что будет привезено благодатный огонь", - объяснил он.

В то же время он сообщил о планах провести переговоры с представителями власти о необходимости привезти огонь для всех церквей или не привозить его вообще.

Ранее посольство Израиля в Украине сообщило, что схождение благодатного огня состоится без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников. Также сообщалось, что представители ПЦУ передали послу Израиля в Украине лампадку для благодатного огня.

Теги: #епифаний #пцу #огонь #благодатный #церква
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:00 11.04.2020
Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху

Глава ПЦУ Епифаний призвал украинцев оставаться дома на Пасху

19:27 17.03.2020
ПЦУ рекомендует временно прекратить богослужения в храмах или ограничить на них количество участвующих до 10

ПЦУ рекомендует временно прекратить богослужения в храмах или ограничить на них количество участвующих до 10

14:34 12.03.2020
Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

Огонь летних Олимпийских игр-2020 зажжен в Греции

10:06 14.02.2020
Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ - СМИ

Румынская церковь согласилась с предоставлением томоса ПЦУ - СМИ

08:13 05.02.2020
Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

Филарета исключили из Священного Синода ПЦУ

20:34 03.02.2020
Порошенко поздравил митрополита Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения

Порошенко поздравил митрополита Епифания с первой годовщиной интронизации и днем рождения

15:22 03.02.2020
Прихожанами ПЦУ называют себя 38,6% украинцев, прихожанами УПЦ (МП) 20,7%

Прихожанами ПЦУ называют себя 38,6% украинцев, прихожанами УПЦ (МП) 20,7%

14:40 03.02.2020
Митрополит Епифаний обвиняет РПЦ в давлении на помесные церкви, чтобы они не признавали автокефального статуса ПЦУ

Митрополит Епифаний обвиняет РПЦ в давлении на помесные церкви, чтобы они не признавали автокефального статуса ПЦУ

13:02 31.01.2020
Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

Епифаний обсудил с Помпео преследование ПЦУ в оккупированных Крыму и Донбассе

18:00 06.01.2020
Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

Государственному авиапредприятию нанесено 300 млн грн ущерба – СБУ

В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

Деньги на обеспечение больниц в регионах выделены и нужно обеспечить эффективное использование их местной властью – совещание у Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Смог над Киевом не представляет химической и радиологической угрозы, доложили главы МВД и ГСЧС Зеленскому

В мире от COVID-19 скончалось уже почти 150 тыс. человек

Уровень загрязнения воздуха в Киеве снизился втрое

Загрязненность воздуха в Киеве за прошедшие сутки превысила норму в 2-3 раза - Кульбида

Ежедневно в Киевской области ликвидируется около 100 пожаров в экосистемах, что приводит к накоплению продуктов горения в воздухе

Минреинтеграции предлагает общественным организациям выдвинуть предложения к плану правительства по защите целостности Украины и реинтеграции оккупированных территорий

Вице-спикер Рады высказывается за разработку стратегии тестирования населения на наличие антител к коронавирусу

В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

Проект "Большая стройка" продолжается даже в условиях карантина – совещание у Зеленского

Государственному авиапредприятию нанесено 300 млн грн ущерба – СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА