В Житомирской области продолжают тушить лесную подстилку, привлечена авиация – ГСЧС

Силы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в пятницу продолжают оказывать помощь работникам лесхозов Житомирской области по тушению сухой травы и лесной подстилки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, на территории Выступовицкого лесничества вблизи села Рудня и села Выступовичи к тушению привлечен 101 человек и 20 единиц техники, из них от ГСЧС - 41 человек и 11 единиц техники; на территории Бережестского лесничества вблизи села Бережесть к тушению привлечены 220 человек и 26 единиц техники, из них от ГСЧС - 40 человек и 10 единиц техники.

Привлечена авиация ГСЧС, а именно 3 самолета АН-32П.