Главсанврач Житомирской области постановил полностью закрыть на 10 дней облцентр и магазины в нем, мэр заявляет о невозможности его исполнения

Главный санитарный врач Житомирской области постановил закрыть все въезды и выезды из Житомира, а также все магазины в городе с 17 апреля сроком на 10 дней, однако местная власть не видит возможности выполнить его, заявляет мэр Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, соответствующее постановление о дополнительном усилении карантинных и ограничительных мер в области он получил утром в пятницу. "В частности, им предусматривается закрытие на 10 дней въездов и выездов из Житомира, полное прекращение движения общественного и частного транспорта в его пределах. Кроме того, должны быть закрыты все предприятия и учреждения, магазины (в том числе и продуктовые). Зато городские власти обеспечить всех жителей 270-тысячного города продуктами, товарами первой необходимости и медикаментами", - рассказал мэр.

При этом он отметил, что понимает серьезность сложившейся ситуации, но подчеркивает, что "такие меры не предусмотрены даже в период чрезвычайного положения".

"Я не понимаю абсолютно, как обеспечить город, в котором проживает 270 тысяч… продуктами питания на 10 дней… как будут работать врачи, как они будут добираться на работу", - отметил Сухомлин в своем видеообращении.

Касательно закрытия магазинов, мэр Житомира отметил, что аналогичные инициативы в других городах области привели к столпотворениям у объектов торговли, что прямо противоречит цели введенных карантинных мер.

"Я не вижу возможности на территории Житомирской объединенной громады вводить такие жесткие меры. Это даже не чрезвычайное положение, которое имеет право вводить Верховная Рада – это меры даже более жесткие, чем не чрезвычайное положение", - резюмировал Сухомлин.

В свою очередь, нардеп фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Телеграм-канале опубликован скан-копию постановления главсанврача области, добавив, что "местные власти отказываются выполнять постановление".