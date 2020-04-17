Деньги на обеспечение больниц в регионах выделены и нужно обеспечить эффективное использование их местной властью – совещание у Зеленского

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что более 90% сетей аптек и магазинов в Украине обеспечены средствами защиты, а комиссии по проверке больниц в регионах показали, что, несмотря на хорошую статистику от местной власти, у медиков есть немало проблем.

"В частности, речь идет о поставках некоторых лекарств, а также о решении транспортных вопросов и питания врачей. Особенно тех, которые остаются ночевать в медучреждениях из-за эпидемии. В правительстве сообщили, что деньги на эти услуги были выделены. А обеспечить предоставление указанных услуг должна местная власть", - сообщает в пятницу пресс-служба президента Украины по итогам традиционного совещания по борьбе с коронавирусом под председательством Владимира Зеленского.

Зеленский указал, что если власть в регионах не умеет, не знает, как использовать эти средства, значит, надо рассказывать и объяснить. "Если есть деньги, то надо обеспечить их эффективное использование", - отметил он.

На совещании также говорилось о том, что в случае нехватки денег на определенные услуги в регионах финансирование выделят из Стабилизационного фонда, созданного специально для преодоления эпидемии COVID-19. Он заработает, как только принятый на днях закон об изменениях в государственный бюджет вступит в силу.