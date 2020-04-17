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14:38 17.04.2020

В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

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В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

В Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований, сообщила главный санитарный врач области Оксана Чайчук.

"У нас вчера возникла ситуация в Шумском районе, которая тесно связана с Почаевской лаврой, поскольку священник, участвующий в хоре в Почаевской лавры, является священнослужителем на территории Збаражского района, а жена его работает бухгалтером в Шумской больнице. Соответственно, контакты пошли как среди сотрудников бухгалтерии, так и главный врач у нас положительный и многие врачи. Вчера был 21 положительный результат, а всего по Шумске 26 положительных", - сказала на заседании оперативного штаба Тернопольской области в пятницу, 17 апреля.

По итогам эпидрасследования также было установлено, что с этим священником связана вспышка в Дубенском районе.

"Пытались выйти на связь с настоятелем Почаевской лавры, он на связь не выходит. Вышел его помощник, пообещал сегодня до часу дня предоставить список участников хора. Этого не произошло", - сообщила Чайчук.

"Мэр Почаева тоже не принимает большого участия, говорит, что никого не знает. Удалось обследовать двух священников, двух хористов, а остальные - контакт очень большой. Эти священники, которые участвуют в хоре Почаевской лавры, имеют приходы в Шумском районе, Кременецком районе, Збаражском районе. То есть если мы добьемся результатов обследования, будет достаточно крупная вспышка", - подчеркнула она.

Также по данным консула Молдовы у восьми паломников, которые посещали Почаевскую лавру, был подтвержден коронавирус.

"Ситуация в Почаевской лавре находится на личном контроле премьер-министра. Сегодня идут запросы из Кабмина. Работаем с Нацполицией", - заявила Чайчук.

Как сообщалось, по состоянию на утро 17 апреля в Тернопольской области подтверждены 353 случая COVID-19 (25 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания и 7 - выздоровления.

Теги: #коронавирус #тернопольская_область #почаевская_лавра
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