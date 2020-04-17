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14:30 17.04.2020

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

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Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Американская разведка еще в середине ноября прошлого года предупреждала Израиль об угрозе, которую представляет возникший в Китае новый коронавирус, сообщило израильское телевидение.

По его данным, разведслужбы США знали уже тогда о COVID-19, который сотрясал китайский город Ухань.

Информация была передана в Белый дом, который, по утверждениям израильского телевидения, "не посчитал ее представляющей интерес".

Однако, несмотря на такую позицию администрации Дональда Трампа, разведка решила предупредить своих союзников по НАТО и Израиль.

Еще в ноябре силы обороны Израиля провели первое обсуждение вопроса о последствиях, которые будет иметь проникновение неизвестного инфекционного заболевания в регион, как это скажется на Израиле, на соседях.

Эта информация была доведена до властных структур Израиля и до министерства здравоохранения, но "ничего сделано не было", утверждает телевидение.

На утро пятницы в Израиле, по данным министерства здравоохранения, зафиксировано 12 855 заразившихся COVID-19. За сутки отмечены 264 новых случая. 148 заболевших умерли.

Теги: #сша #разведка #коронавирус #израиль
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