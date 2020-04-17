Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина еще не достигла пика заболеваемости, и нужно быть осторожными в связи с Пасхальными и майскими праздниками.

"Да, все любят весенние пикники, всем хочется пожарить традиционных шашлыков. Мы должны понимать людей с этими желаниями. Но надо доносить, что карантин – временный, но чрезвычайно важный. Что сегодня такой пикник или такие шашлыки могут просто стоить кому-то жизни. Коммуникации и разъяснения – это очень важно в такое сложное время", - отметил он в пятницу на традиционном совещании по вопросам борьбы с коронавирусом, сообщает пресс-служба главы государства.

Министр здравоохранения Максим Степанов указал, что сейчас уровень смертности от COVID-19 в Украине составляет 2,7% от количества зараженных, и этот показатель значительно ниже, чем в среднем по миру.