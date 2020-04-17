События

13:38 17.04.2020

Германия не имеет своих данных о том, что Covid-19 якобы имеет лабораторное происхождение - представитель правительства

1 мин читать

Германия не имеет собственных данных о том, что источником распространения коронавирусной болезни Covid-19 якобы могла быть лаборатория в Китае, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Зайберта, он не может оценить соответствующие сообщения американских СМИ. "Из-за отсутствия собственных данных я их и не оцениваю", - сказал Зайберт.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником Covid-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе.

В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Эту версию поддерживают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус нового типа Covid-19 хранился в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".

Теги: #коронавирус #covid_19 #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 17.04.2020
В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

14:30 17.04.2020
Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

14:28 17.04.2020
Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

13:55 17.04.2020
В Испании второй день подряд ускоряется прирост смертей от коронавируса

В Испании второй день подряд ускоряется прирост смертей от коронавируса

13:50 17.04.2020
В Великобритании начались крупнейшие в мире испытания препаратов для лечения COVID-19

В Великобритании начались крупнейшие в мире испытания препаратов для лечения COVID-19

13:37 17.04.2020
Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

Бизнес увеличивает финансирование закупок медаппаратуры, защиты для медперсонала и продуктовых наборов

13:11 17.04.2020
Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.

Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.

13:11 17.04.2020
Фармкомпания "Микрохим" планирует до конца года наладить производство генерика для борьбы с COVID-19

Фармкомпания "Микрохим" планирует до конца года наладить производство генерика для борьбы с COVID-19

13:04 17.04.2020
У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

13:01 17.04.2020
UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

UNWTO: 96% стран мира ввели ограничения на поездки из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Тернопольской области подозревают вспышку COVID-19 в Почаевской лавре, настоятель отказывается контактировать с медиками

Израиль еще в ноябре 2019г узнал от разведки США об угрозе нового коронавируса, но власти мер не приняли - израильское ТВ

Зеленский: Украина еще не достигла пика заболеваемости, нужно быть осторожными из-за Пасхи и майских праздников

Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Хорошо относящихся к РФ украинцев вновь существенно больше, чем хорошо относящихся к Украине россиян – социсследования КМИС и "Левада-Центр"

Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

На выходных в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками, в нескольких областях пройдет небольшой дождь

В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА