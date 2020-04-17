У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медицинского персонала, закупленные в Китае за счет компании "Рошен" и Фонда Порошенко, уже поступают в больницы по всей Украине, сообщается на сайте партии "Европейская солидарность".

"Третья партия в 10 тысяч костюмов сегодня отправлена в больницу. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больницы Днепропетровской области. В Кременчуг Полтавской области - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов – отправлено в больницу Хмельницкой области. Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают во Львовскую и Тернопольскую области, В Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500. Еще 800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой, Закарпатье, Одессы, Ровно и Херсона", - говорится в сообщении.

Врачам также доставлены 10 тысячи высококачественных защитных очков.

Еще 100 тысяч медицинских костюмов заказаны в Южной Корее. Там же закуплены 10 портативных рентген-аппаратов, которые ожидают получить и передать медучреждениям до конца апреля. В ближайшее время в больницы также передадут 60 тысяч нитриловые перчатки, говорится в сообщении.

Защитные костюмы для медиков в течение трех недель переданы в 21 регион Украины. "Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", - убежден пятый президент (2014-2019), лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

В сообщении отмечается, что 10 апреля Порошенко призвал власти ввести страхование медицинских работников на случай инфицирования коронавирусом и внес соответствующие предложения в парламент.