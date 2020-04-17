Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Мэр Киева Кличко заявляет, что усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля.

«Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела», - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

По его словам, шестерых из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей и город не въехал и им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам.

Мэр напомнил, что если на посту на въезде в Киев у человека обнаруживают температуру выше 37,5 градусов - его отправляют на самоизоляцию, а если температура 38 и выше - вызывают скорую. Также медики могут сделать экспресс-тест на коронавирус.