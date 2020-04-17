События

12:34 17.04.2020

Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

1 мин читать
Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 19 апреля - Кличко

Мэр Киева Кличко заявляет, что усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля.

«Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля. На девяти установленных постах контроля за четверг, 16 апреля, зафиксировали 40 человек, у которых обнаружили повышенную температуру тела», - сказал Кличко на брифинге в пятницу.

По его словам, шестерых из них осмотрели медики скорой помощи, никто из этих людей и город не въехал и им рекомендовали вернуться домой, самоизолироваться и обратиться к врачам.

Мэр напомнил, что если на посту на въезде в Киев у человека обнаруживают температуру выше 37,5 градусов - его отправляют на самоизоляцию, а если температура 38 и выше - вызывают скорую. Также медики могут сделать экспресс-тест на коронавирус.

Теги: #киев #карантин #кличко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:58 17.04.2020
Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

Пылевая буря в Киеве обусловлена изменениями климата - Кличко

12:27 17.04.2020
Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

12:23 17.04.2020
В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

12:13 17.04.2020
Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

11:57 17.04.2020
Арендаторы "на карантине" должны оплатить только коммунальные услуги, могут договориться об отмене аренды – ТПП

Арендаторы "на карантине" должны оплатить только коммунальные услуги, могут договориться об отмене аренды – ТПП

11:55 17.04.2020
В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

11:31 17.04.2020
Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля - прогноз

Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля - прогноз

10:18 17.04.2020
Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом – министр

Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом – министр

08:52 17.04.2020
Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

03:47 17.04.2020
Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

Кличко: в Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвержден ещё у 61 человека, из них 7 медиков

В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики на Донбассе с начала суток соблюдают режим тишины - Минобороны Украины

У Порошенко передали в больницы 30 тыс защитных костюмов для медработников

Хорошо относящихся к РФ украинцев вновь существенно больше, чем хорошо относящихся к Украине россиян – социсследования КМИС и "Левада-Центр"

В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

На выходных в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками, в нескольких областях пройдет небольшой дождь

На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот" – социсследование

В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и её молодого человека, а затем покончил с собой

В РФ за сутки выявлено 4,069 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 32,007 тыс. человек - информцентр

Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

В ближайшее время осадков в регионах, пострадавших от пожаров, не ожидается - директор Укргидрометцентра

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА