Хорошо относящихся к РФ украинцев вновь существенно больше, чем хорошо относящихся к Украине россиян – социсследования КМИС и "Левада-Центр"

В Украине в феврале 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к РФ 54% граждан, плохо или очень плохо - 33%, 13% не определились; при этом с сентября 2019 года эти показатель почти не изменилась. При этом в РФ количество тех, кто хорошо или очень хорошо относится к Украине, за этот период уменьшилось с 56% до 41%, а тех, кто к Украине относится отрицательно, возросло с 31% до 47%.

Об этом свидетельствуют результаты совместного проекта Киевского международного института социологии (КМИС) и российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр" "Отношение населения Украины к России и населения России к Украине", реализуемого с 2008 года. В ходе исследования украинцам, как и раньше, задавался вопрос "Как Вы в целом сейчас относитесь к России?", а россиянам – "Как Вы в целом сейчас относитесь к Украине?".

За весь период наблюдений (кроме сентября 2019 года) украинцы лучше относились к РФ, чем россияне к Украине. Лишь в сентябре 2019 года отношение россиян к Украине было несколько лучше (56% против 54%).

Отношение украинцев к РФ существенно зависит от региона: на западе страны положительно относятся к России 39%, в центре - 47%, на юге - 68%, на востоке - 80%. Большинство тех, кто негативно относится к РФ, сконцентрировано на западе Украины (51%), а меньше всего таких – на востоке страны.

В целом отношение россиян к Украине более всего соответствует отношению к РФ жителей запада Украины.

По сравнению с сентябрем 2019 года, то есть за полугодие, уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от РФ) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года. При этом за полгода количество сторонников закрытых границ с РФ уменьшилось с 41% до 39%, а тех, кто желает независимых отношений, но без границ и таможен, увеличилось с 49% до 51%. По сравнению с сентябрем 2019 года уровень поддержки независимости Украины (процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России) остается прежним - 90%, этот показатель практически не меняется с 2014 года.

В РФ по сравнению с сентябрем 2019 года с 23% до 26% увеличилось количество желающих закрытых границ с Украиной и с 54% до 56% - независимых отношений без границ и таможен. С 19% до 15% уменьшилось количество желающих объединения в одно государство.

КМИС поводил собственный всеукраинский опрос общественного мнения с 8 по 18 февраля 2020 года методом личного интервью 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и неподконтрольных правительству отдельных районов Донецкой и Луганской областей) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

"Левада-центр" проводил опрос по репрезентативной выборке 1600 человек среди россиян в возрасте 18 лет и старше, в период с 23 по 29 января 2020 года. Статистическая погрешность при выборке 1603 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% - для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% - для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% - для показателей, близких к 5% / 95%