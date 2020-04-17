Доступ к городским кладбищам в Киеве ограничивается с 18 апреля – мэр

С субботы, 18 апреля, будет ограничен доступ к городским кладбищам украинской столицы, исключение будет касаться только захоронений - с соблюдением норм, установленных на время карантина, заявил мэр Виталий Кличко.

"В праздничные дни в столице будет усилен контроль над соблюдением ограничительных мероприятий, в частности, у храмов! Представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями и публичные места и зоны отдыха", - сказал он во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

Кличко напомнил: с четверга, 16 апреля, усилен контроль и на въездах в столицу: водителям и пассажирам транспорта на основных въездах измеряют температуру.