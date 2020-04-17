В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

В с. Таборивка (Вознесенский р-н Николаевской обл.) снова возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города", он локализирован и ликвидация продолжается.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области, 16 апреля в 17:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на городском полигоне бытовых отходов.

Туда были направлены два отделения пожарно-спасательной части. Пожарные выяснили, что огонь распространился на общую площадь 7 га. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств от соседних районов.

"Благодаря своевременно принятым мерам, в 21:00 пожар локализован. Ликвидация пока продолжается, ведь почти по всему периметру есть тлеющие очаги, иногда с открытым горением", - отмечается в сообщении.