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12:26 17.04.2020

В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

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В с. Таборивка Николаевской области снова возник пожар на полигоне бытовых отходов, он локализирован, продолжается ликвидация – ГСЧС

В с. Таборивка (Вознесенский р-н Николаевской обл.) снова возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов КП "Санитарная очистка города", он локализирован и ликвидация продолжается.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области, 16 апреля в 17:59 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на городском полигоне бытовых отходов.

Туда были направлены два отделения пожарно-спасательной части. Пожарные выяснили, что огонь распространился на общую площадь 7 га. Было принято решение о привлечении дополнительных сил и средств от соседних районов.

"Благодаря своевременно принятым мерам, в 21:00 пожар локализован. Ликвидация пока продолжается, ведь почти по всему периметру есть тлеющие очаги, иногда с открытым горением", - отмечается в сообщении.

Теги: #гсчс #полигон #николаевская_область #пожар
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