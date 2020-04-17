В Ионинском монастыре в Киеве вводится карантин - мэр

Городские власти Киева приняли решение о введении карантина на территории Ионинского монастыря.

"Хочу сообщить, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о введении карантина на всей территории Ионинского монастыря. Там тоже раньше обнаружили нескольких больных и сейчас работают бригады санитарных врачей. Медики осматривают служителей монастыря", - сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в пятницу.

По словам мэра Киева, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской Лавре.