На выходных в Украине сохранится прохладная погода с ночными заморозками, в нескольких областях пройдет небольшой дождь

В ближайшие сутки, 18 апреля, в Украине преимущественно без осадков, лишь ночью в южных областях местами пройдет небольшой дождь, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в южных областях до 10° тепла, на большей части территории Украины на поверхности почвы, в северных и северо-западных областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем температура 9-14° тепла, на юге и Закарпатье 14-19°.

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, днём температура 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 апреля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 25,1 градусов тепла в 1920 году, самая низкая ночью – на отметке 4,7 градуса мороза в 1895 году.

В воскресенье, 19 апреля, в Украине преимущественно без осадков, лишь в Одесской области, местами в северных областях днем небольшой дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в северных, западных (кроме Закарпатья) и восточных областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, в центральных областях заморозки на почве 0-5°; температура днем 8-13° тепла, на юге страны и Закарпатье до 16°.

В Киеве 19 апреля ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью заморозки 0-2°, температура днем около 10° тепла.