В Киевской духовной академии подтвержден коронавирус у 16 студентов и 3 преподавателей

В Киевской духовной академии и семинарии обнаружили 19 случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба академии в Facebook.

Забор анализов проводился в общежитиях Киевской духовной академии и семинарии 14 апреля 2020 года согласно распоряжению городского головы Киева Виталия Кличко.

"16 апреля, около 21:00, Академия получила телефонное сообщение из Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, что по результатам тестов 19 человек (3 преподавателя и 16 студентов) получили лабораторное подтверждение заболевания коронавирус", - указывается в сообщении.

Письменное подтверждение результатов тестирования ожидается 17 апреля. Результаты тестирования, которое проводилось 15 апреля, пока что неизвестны.

Все студенты и преподаватели, у которых был подтвержден COVID-19, находятся на самоизоляции в общежитии академии под медицинским наблюдением.

Как сообщалось, по состоянию на 15 апреля в Киево-Печерской Лавре было подтверждено более 90 случаев COVID-19, территория закрыта на карантин, проведена усиленная дезинфекция всех зданий, а также помещений духовной академии и семинарии.