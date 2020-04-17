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11:31 17.04.2020

Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля - прогноз

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Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля - прогноз

Воздух в Киеве очистится уже к утру субботы, 18 апреля, свидетельствуют данные сервиса контроля качества воздуха IQAir.

Согласно прогнозу, к 6.00 субботы индекс качества воздуха снизится до нормальных значений.

По состоянию на 11:00 17 апреля индекс загрязнения в Киеве остается на высоком уровне и составляет 256.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 17 апреля Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязненным воздухом из-за задымления, вызванного пожарами в Чернобыльской зоне, с индексом загрязнения 380.

Теги: #киев #загрязнение #воздух
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