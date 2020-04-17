В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и её молодого человека, а затем покончил с собой

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с охотничьим ружьем напал на молодую пару. В результате девушка 25 лет погибла на месте, сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Её 26-летний парень получил тяжелейшие травмы и находится в реанимации", - написал он на своей странице в Facebook.

Полиция в кратчайшие сроки установила подозреваемого, проанализировав видео камер системы "Безопасный город". Им оказался гражданин 1968 года рождения.

"В момент, когда подразделение спецназа полиции "КОРД" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", - сообщил Геращенко.

"По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала - ревность", - добавил он.