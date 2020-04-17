События

11:08 17.04.2020

В РФ за сутки выявлено 4,069 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 32,007 тыс. человек - информцентр

1 мин читать

В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

"За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 69 новых положительных результатов теста", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Всего на территории нашей страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов",- добавил он.

Теги: #рф #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 17.04.2020
На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот" – социсследование

На Пасху 4% украинцев планируют пойти в церковь, а 9% собираются посвятить куличи "у ворот" – социсследование

11:29 17.04.2020
ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

ВОЗ предупредила об опасности употребления алкоголя во время коронавируса

11:06 17.04.2020
Лагард предупредила о резком спаде в еврозоне, не берется прогнозировать масштаб рецессии

Лагард предупредила о резком спаде в еврозоне, не берется прогнозировать масштаб рецессии

10:59 17.04.2020
УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

УЗ закупила 10 тыс. экспресс-тестов для ведомственных больниц, среди железнодорожников подтверждены 33 случая COVID-19

10:51 17.04.2020
Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

10:49 17.04.2020
В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания Covid-19, один ранее заболевший умер – командование Медсил

В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания Covid-19, один ранее заболевший умер – командование Медсил

10:35 17.04.2020
Украинский ИТ-бизнесмен увеличил призовой фонд онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн

Украинский ИТ-бизнесмен увеличил призовой фонд онлайн-конкурса #HackCorona in Ukraine на 1 млн грн

10:23 17.04.2020
США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

10:13 17.04.2020
Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков – Степанов

Минздрав изучает возможность тестирования раз в 5 дней всех работающих с пациентами с COVID-19 медиков – Степанов

09:55 17.04.2020
В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ВСУ за сутки 1 новый случай заболевания Covid-19, один ранее заболевший умер – командование Медсил

США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила, спасатели сбросили 240 т воды

ПОСЛЕДНЕЕ

Загрязнение воздуха в Киеве снизится до нормальных значений к утру 18 апреля - прогноз

В Кривом Роге мужчина из ревности расстрелял девушку и её молодого человека, а затем покончил с собой

Более 300 грузовиков ожидают выезда из Украины в пункте пропуска "Краковец" - таможня

В ближайшее время осадков в регионах, пострадавших от пожаров, не ожидается - директор Укргидрометцентра

Минздрав советует жителям Киева и области не выходить на улицу и пить больше жидкости в связи со смогом – министр

Boeing с 20 апреля возобновит производство самолетов на заводах в штате Вашингтон

ВАКС продолжает исследование доказательств по делу экс-министра инфраструктуры Омеляна

ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замглаве Миграционной службы Пимаховой

В столице Болгарии начал действовать запрет на въезд и выезд из города

В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА