В РФ за сутки выявлено 4,069 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших – 32,007 тыс. человек - информцентр

В России за последние сутки коронавирус COVID-19 выявлен у 4069 человек, общее число заболевших возросло до 32007 человек, сообщил представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России Александр Мясников.

"За последние сутки в России зафиксировано 4 тыс. 69 новых положительных результатов теста", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Всего на территории нашей страны 32 тысячи 7 вирус-положительных пациентов",- добавил он.