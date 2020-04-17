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10:57 17.04.2020

В ближайшее время осадков в регионах, пострадавших от пожаров, не ожидается - директор Укргидрометцентра

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В ближайшее время осадков в регионах, пострадавших от пожаров, не ожидается - директор Укргидрометцентра

В ближайшие дни в регионах, пораженных лесными пожарами, не ожидается осадков, сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида.

"В течение ближайших 10 дней мы не ожидаем осадков в Украине, за исключением крайнего запада страны. То есть, в районах, где наблюдается горение травы, торфа и леса не будет осадков, но не будет и усиления скорости ветра до таких значительных величин. Средняя скорость ветра составит от 7 до 12 м/с, а его направление останется практически неизменным: с западного направления", - сказал он в комментарии, обнародованном пресс-службой Министерства внутренних дел Украины в соцсети Facebook.

Кульбида отметил, что направление ветра как в минувшие сутки, так и в дальнейшем не позволит продуктам горения из зоны отчуждения ЧАЭС попасть в столичный регион. Наблюдающийся в Киеве смог связан с пожарами в Житомирской области.

Что касается уровня радиации, пожары в Чернобыльской зоне никак на него не повлияли, отметил Кульбида.

"Радиационный мониторинг осуществляется в постоянном режиме, он осуществляется как в зоне отчуждения на 15 пунктах, так и Укргидрометцентром, Центральной геофизической лабораторией. Помимо измерения гамма-фона, также путем радиоспектрометрии определяется, какие именно радиоактивные элементы попадают в атмосферу и выпадают на поверхность земли. Среди этих элементов отмечается микроскопическое повышение концентрации цезия-137, а уровень гамма-фона как в зоне отчуждения, так и за её пределами практически не изменился", - подчеркнул он.

Кульбида отметил, что сложившаяся ситуация не несет серьезной угрозы для здоровья населения, однако призвал ограничить пребывание на свежем воздухе, особенно в утренние часы.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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