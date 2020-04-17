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10:51 17.04.2020

Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

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Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета "МАУ" в Иране – Кулеба

Пандемия Covid-19 не помешает расследованию причин катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит Ираном в январе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Радио Свобода".

"Пандемия усложняет все. Дипломатия в целом сейчас переживает особое время, когда все контакты перешли в онлайн. Но я бы сказал, что существенно на переговоры именно по этому вопросу она не влияет. То есть все, что необходимо решить для достижения цели, можно решить даже в таких условиях", - сказал Кулеба в интервью "Радио свобода", опубликованном в пятницу.

Министр отметил, что в среду он с министрами иностранных дел Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудил и этот вопрос. "Сошлись на том, что ни в одном из ключевых вопросов пандемия нам не помешает. Где-то просто придется придумать более креативные способы решения логистических задач", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также заверил, что позиция Украины не изменилась, и он продолжает работать на результат в тесном сотрудничестве с коллегами из Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы.

"Цель остается неизменной: установление справедливости, выплата компенсаций семьям, полное, независимое и прозрачное расследование и ответственность за сбивание самолета, согласно нормам международного права", - отметил он.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #коронавирус #расследованиие #кулеба #иран #мид
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