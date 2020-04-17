США увеличат помощь Украине на борьбу с COVID-19 до $9,1 млн - посольство Украины в США

США расширят помощь Украине в противодействии пандемии Covid-19 до $9,1 млн, сообщает посольство Украины в США.

"Средства будут выделены Украине через Агентство США по международному развитию (USAID)", - сообщает пресс-служба посольства в соцсети Facebook.

Помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, обнаружение заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения Covid-19.

"Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных Covid-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", - подчеркивают в посольстве.

Посольство благодарит американских партнеров за поддержку и слаженные усилия.