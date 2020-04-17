ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замглаве Миграционной службы Пимаховой

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) на заседании 16 апреля продлил действие меры пресечения бывшему первому заместителю главы Государственной миграционной службы Украины (ГМС) Дине Пимаховой.

"Срок действия меры пресечения суд определил в рамках досудебного расследования - до 16 июня 2020 года", - сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Как сообщалось, 19 декабря детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.4 ст.368 УКУ, а именно в просьбе предоставить и получении должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды для себя совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

По данным САП, досудебным расследованием установлено, что указанное должностное лицо предложило организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год, с возможностью последующего ее продления до трех лет. "При этом должностное лицо высказала просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение ею соответствующего процесса оформления документов в сумме $1,8тыс., которую в дальнейшем получила", - говорится в сообщении.

Кроме того, экс-первый замглавы ГМС Украины предложила организовать процесс приобретения гражданином Ирана украинского гражданства по якобы территориальному происхождению, которое должно подтверждаться заведомо ложными официальными документами, дальнейшего получения им паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. В то же время, указанное лицо, действуя повторно, высказало просьбу предоставить ей неправомерную выгоду за обеспечение соответствующего процесса оформление и выдачу документов в сумме $30 тыс.

В САП не называют имени и фамилии экс-чиновника, уведомленной о подозрении.

24 декабря 2019 года следственный судья Антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста и процессуальных обязательств (прибывать в детективу, прокурору или в суд; сообщать об изменении места работы; не отлучаться из г. Киева без разрешения следователя, прокурора, суда; воздерживаться от общения со свидетелями, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу).