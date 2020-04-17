В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

В Германии за последние сутки выявлены 3 380 новых заболевших коронавирусом, это самый большой прирост за шесть дней, сообщают западные СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

В общей сложности в Германии зарегистрировано 133,8 тыс. случаев коронавируса. Более половины заразившихся уже выздоровели.

В то же время, отмечает телеканал BBC, уровень заболеваемости снижается.

Сейчас в среднем 10 заболевших заражают семь новых людей, в начале марта от 10 заболевших заражались 30 человек.

Число смертей за сутки возросло на 299 и составило 3 868.