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09:45 17.04.2020

В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

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В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

4 тыс. 662 случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 246, а скончавшихся – 125, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 16 апреля получено 501 сообщение о новых подтвержденных случаях… Вследствие осложнений, вызванных болезнью, умерли 125 чел., из них 66 мужчин и 59 женщин… В целом 246 чел. уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вирус в их организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в пятницу утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине было 4 тыс. 161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, количество выздоровевших пациентов (186) превысило количество летальных случаев (116). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 9, количество случаев выздоровления - на 60.

Следовательно, в Украине за минувшие сутки было подтверждено рекордное количество случаев заболевания COVID-19: по состоянию на утро 16 апреля сообщалось о 397 случаях заболевания за предшествовавшие сутки, 15 апреля – 392, 14 апреля – 270, 13 апреля – 325, 12 апреля – 266, 11 апреля – 308, на утро 10 апреля – 311.

В то же время шестой день подряд количество выздоровевших превышает количество умерших от COVID-19, разрыв продолжает увеличиваться: если по состоянию на утро 10 апреля в Украине было 69 умерших и 61 выздоровевший, то на утро 11 апреля – 73 умерших и 79 выздоровевших, 12 апреля – 83 умерших и 89 выздоровевших, 13 апреля – 93 умерших и 97 выздоровевших, 14 апреля – 98 умерших и 119 выздоровевших, 15 апреля – 108 умерших и 143 выздоровевших, 16 апреля – 116 умерших и 186 выздоровевших.

Теги: #статистика #коронавирус #цоз #минздрав
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