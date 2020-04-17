Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,15 млн человек, жертвами стали свыше 145,5 тыс. человек

В мире по состоянию на 08:00 мск пятницы зафиксировано 2 млн 158 тыс. 594 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19, число жертв достигло 145 тыс. 533, человек сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который осуществляет мониторинг распространения инфекции.

За истекшие стуки число инфицированных в мире увеличилось на 94 тыс. 794 человека, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 13 тыс. 513 человек.

За день до этого суточный рост числа заразившихся составил 81 тыс. 834 человек, число жертв инфекции увеличилось на 5 тыс. 298 человек.

По числу заболеваний и летальных случаев в мире лидируют США, где скончались 33 тыс. 286 человек, выявлен 671 тыс. 331 инфицированный COVID-19.

В Испании число зараженных достигло 184 тыс. 948 при 19 тыс. 315 умерших, в Италии - 168 тыс. 941 (скончались 22 тыс. 170), Франции - 147 тыс. 091 (17 тыс. 920), Германии - 137 тыс. 698 (4 тыс. 052), Великобритании - 104 тыс. 177 (13 тыс. 729), Иране - 77 тыс. 955 (4 тыс. 869), Турции - 74 тыс. 193 (1 тыс. 647), Бельгии - 34 тыс. 809 (4 тыс. 857), Канаде - 30 тыс. 973 (1 тыс. 231), Бразилии - 30 тыс. 683 (1 тыс. 947), Нидерландах - 29 тыс. 383 (3 тыс. 327), России - 27 тыс. 938 (232), Швейцарии - 26 тыс. 732 (1 тыс. 281).

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусом, 15 - у людей, прибывших из-за рубежа, 11 - внутри страны. За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае в целом умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 692 случаев заболевания, из них 1 тыс. 549 - ввезенных из-за границы.

Менее 20 тыс. случаев заражения COVID-19 зафиксировано почти в 200 странах и районах мира.