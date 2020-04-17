События

08:52 17.04.2020

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

1 мин читать
Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, на ликвидацию возгораний необходимо несколько дней

Загрязненного радиацией воздуха в Киеве нет, задымление в течение четверга, 16 апреля, происходило в результате поджогов и дыма, на ликвидацию всех возгораний необходимо несколько дней, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пожарные говорят, что загрязненного радиацией воздуха нет. Эксперты измерили дозиметром, начиная с Киева до Чернобыля. Получив информацию от экспертов, могу сказать, что только в г. Киеве задымления и загрязнения воздуха (происходит – ИФ) в результате поджогов, дыма, а радиации нет", - сказал Кличко в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке.

Он отметил, что в настоящее время работают более тысячи пожарных. Также задействовано около 150 автомобилей, авиация.

"Мы видим много пожарных машин и бригад. Сейчас все очаги возгорания в Чернобыльской зоне. Были на совещании. Получили информацию, что загрязнение радиационного воздуха нет. Все очаги возгорания связаны с сильным ветром со вчера. Открытых ячеек нет. Нужно несколько дней для того, чтобы все потушить", - подчеркнул мэр столицы.

Кличко пояснил, что находится в Чернобыльской зоне, чтобы оценить ситуацию с пожарами

"Рано утром поехал в зону отчуждения, чтобы увидеть или показать вам, продолжаются ли тут пожары и может ли угрожать Киеву повышение радиационного фона", - написал Кличко на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Теги: #киев #кличко #украина #задымление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:27 17.04.2020
В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила, спасатели сбросили 240 т воды

В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила, спасатели сбросили 240 т воды

08:13 17.04.2020
В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

В Житомирской области из-за возгорания сухой травы уничтожено восемь зданий

08:00 17.04.2020
В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

07:12 17.04.2020
Боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

06:04 17.04.2020
В "Голосе" призвали к честному расследованию дел Майдана

В "Голосе" призвали к честному расследованию дел Майдана

03:47 17.04.2020
Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

02:48 17.04.2020
Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

01:03 17.04.2020
На улицы Киева выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора" из-за задымленности в городе, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне

На улицы Киева выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора" из-за задымленности в городе, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне

00:48 17.04.2020
Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области

Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области

23:55 16.04.2020
Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне – КГГА

Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

В Чернобыльской зоне происходит тление травяного настила, спасатели сбросили 240 т воды

В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

ПОСЛЕДНЕЕ

ВАКС продлил ночной домашний арест экс-замглаве Миграционной службы Пимаховой

В Германии зафиксировали самый высокий прирост новых случаев коронавируса за 6 дней

В столице Болгарии начал действовать запрет на въезд и выезд из города

В Украине за минувшие сутки 501 новый случай COVID-19, 9 ранее заболевших умерли, 60 выздоровели – Минздрав

В ФБР зафиксировали взлом иностранными хакерами сайтов ведомств, исследующих коронавирус

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,15 млн человек, жертвами стали свыше 145,5 тыс. человек

Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

Facebook будет предупреждать о ложной информации по Covid-19

Трамп: США должны быть готовы на случай возвращения коронавируса осенью

Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА