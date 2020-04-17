В Украине в результате порывов ветра обесточены 155 населенных пунктов

По состоянию на утро пятницы в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В течение 16 апреля в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 155 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Черниговская - 62, Житомирская - 53, Киевская - 26, Луганская - 8 и Сумская – 6", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.