Киев возглавил список городов мира по самому загрязненному воздуху

Киев занял первое место в списке городов мира с самым загрязнённым воздухом из-за задымления в связи с пожарами в Чернобыльской зоне, сообщает сайт мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir.

В настоящее время индекс загрязнения воздуха в Киеве составляет 380. В некоторых районах Киева индекс воздуха находится на отметке "опасно".

В частности, в находящемся на втором месте китайского города Чэнду индекс загрязнения воздуха составляет 176.