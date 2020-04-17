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02:48 17.04.2020

Наличие в воздухе в Киеве гари не несет химической и радиологической угрозы

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Наличие в воздухе запаха продуктов горения на территории Киева и области не несет химической и радиологической угрозы, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"Химической и радиологической угрозы такое явление не несет. Радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев - 0,012 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч, Чернобыль - 0,023 мР/ч., на КДП Дитятки 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.)", - говорится в сообщении.

В частности, в течение дня 16 апреля на территории Киевской области зафиксировано случаи возгорания травяного настила и лесной подстилки в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны.

Также наблюдались не одиночные случаи сжигания сухой травы и мусора на территории частных домохозяйств в Киеве и области.

Кроме того, на территории Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов возгорания травяного настила.

Вместе с тем в ГСЧС сообщают, что в течение дня ветер был западного направления, а к вечеру изменился на северо-западный. Так, образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе.

Теги: #киев #пожары #украина #гсчс
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