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01:03 17.04.2020

На улицы Киева выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора" из-за задымленности в городе, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне

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На улицы Киева выехала поливо-моечная техника "Киевавтодора" из-за задымленности в городе, связанной с пожарами в Чернобыльской зоне

На улицы столицы выехала спецтехника "Киевавтодора" из-за задымленности с городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Фейсбуке.

"Друзья! Сейчас уже выехали спецмашина «Киевавтодора» для мытья столичных улиц. В связи с задымленностью в городе, связанной с пожарами в зоне отчуждения, ночью и в последующие дни будут увеличены маршруты и количество поливо-моечной техники на улицах столицы", - написал Кличко.

Кличко призвал горожан оставаться дома.

Теги: #киев #мытье #улицы #украина #спецтехника
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