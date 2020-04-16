Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Черннобыльской зоне – КГГА

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Киев. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, радиационный фон в столице в пределах нормы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

Также украинцев призвали ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром.

В частности, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, ставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Кроме того, в КГГА призвали увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе ведомства отметили, что в случае возникновения одышки, кашля или бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Как сообщалось, в экосистемах Житомирской области по состоянию на 18:00 четверга зарегистрировали 48 пожаров, спасатели продолжают ликвидацию пожаров.