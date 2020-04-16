События

23:55 16.04.2020

Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Черннобыльской зоне – КГГА

2 мин читать
Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Черннобыльской зоне – КГГА

(Расширенная, добавлен текст после 3 абз.)

Киев. 16 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне, радиационный фон в столице в пределах нормы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого являются пожары в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

Также украинцев призвали ограничить пребывание на открытом воздухе, держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром.

В частности, при открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять, включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, ставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха.

Кроме того, в КГГА призвали увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

"Для возмещения потери солей и микроэлементов рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в пресс-службе ведомства отметили, что в случае возникновения одышки, кашля или бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Как сообщалось, в экосистемах Житомирской области по состоянию на 18:00 четверга зарегистрировали 48 пожаров, спасатели продолжают ликвидацию пожаров.

Теги: #киев #дым
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:26 16.04.2020
Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области

Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области

23:15 16.04.2020
Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области - КГГА

Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области - КГГА

16:32 16.04.2020
Киев накрыла пылевая буря, в городе низкая видимость

Киев накрыла пылевая буря, в городе низкая видимость

12:42 16.04.2020
Более 50 спецавтомобилей ежедневно дезинфицируют улицы Киева – Кличко

Более 50 спецавтомобилей ежедневно дезинфицируют улицы Киева – Кличко

12:34 16.04.2020
Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

Кличко: рассматриваем вопрос закрытия Ионинского монастыря на карантин и проверяем на коронавирус еще 32 служителя Киево-Печерской лавры

12:13 16.04.2020
Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

Кличко: В Киеве за минувшие сутки коронавирус подтвердили еще у 32 человек, один случай - летальный

11:56 16.04.2020
Uber Eats запустил сервис доставки на киевском Виноградаре

Uber Eats запустил сервис доставки на киевском Виноградаре

11:56 16.04.2020
Киевcкий "Медгородок" работает, медики с COVID-19 отправлены на самоизоляцию

Киевcкий "Медгородок" работает, медики с COVID-19 отправлены на самоизоляцию

20:24 15.04.2020
С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию – КГГА

С четверга на въездах в Киев водители и пассажиры будут проходить обязательную термометрию – КГГА

15:19 15.04.2020
Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Число безработных в Киеве за год выросло на 60% и превысило 13,5 тыс. - директор городского центра занятости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Причиной задымлености в Киеве являются пожары в Житомирской области

Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области - КГГА

Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Очаги тления в Чернобыльской зоне не несут угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу ядерных отходов – глава ГСЧС

Полиция не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время Пасхальных служб

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко проверил алгоритмы тестирования на коронавирус в больницах Киевской области

Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные

В Ровенской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 23 случая заболевания Covid-19 – глава ОГА

Все затраты на обсервацию освобожденных на Донбассе берет на себя государство, завтра им сделают ПЦР-тесты

В экосистемах Житомирской области зафиксировали 48 пожаров

Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс.

Рекомендация местным органам запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий - Ляшко

Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

Среди заболевших коронавирусом 126 медработников Черновицкой области не только врачи, ситуация контролируемая – глава ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА