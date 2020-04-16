Около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии будут дежурить возле храмов в пасхальные выходные, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"На ближайшие дни, на субботу, на воскресенье будет дежурить непосредственно при храмах около 22 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии. Конечно, полицейские, полиция диалога будут находится возле храмов и будут действительно сначала проводить разъяснительную, профилактическую работу. Но хочу сразу сказать, что жизни и здоровье наших граждан у нас на первом месте, потому если не получится профилактически достучаться до сознательности наших граждан, полиция будет прибегать к достаточно жестким мерам", - сказал он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.