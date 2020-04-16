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23:15 16.04.2020

Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области - КГГА

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Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области - КГГА

Причиной задымленности в Киеве являются пожары в Житомирской области, радиационный фон в столице в пределах нормы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения (замеры были сделаны в 21:30). Причиной этого является пожара в Житомирской области и зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, а также северо-западный ветер", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что радиационный фон в столице в пределах нормы.

Как сообщалось, В экосистемах Житомирской области по состоянию на 18:00 четверга зарегистрировали 48 пожаров, спасатели продолжают ликвидацию пожаров.

Теги: #кгга #чаэс #дым
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