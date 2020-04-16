В Ровенской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 23 случая заболевания Covid-19 – глава ОГА

В Ровенской области по состоянию на вечер 16 апреля зарегистрировано 240 заболеваний коронавирусом, из них 8 летальных случаев, сообщил глава Ровенской областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 16 апреля на Ровенщине подтверждено 23 новых случаев заболевания COVID-19. Так, зарегистрировано 240 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 8 летальных. Сегодня, к сожалению, умерла женщина 84 года из с.Зозив", - написала Коваль на своей странице в Фейсбуке.

В частности, среди заболевших 11 жителей Ровно, 3 из г.Дубно и 1 из Дубенского района (с.Рачин), 3 из Ровенского района (села Забороль, Городище, Белая Криница), 4 из г.Здолбунов, 1 из Березновского района (с.Богуши).

По словам главы ОГА, возраст больных от 12 до 80 лет.

В настоящее время на проверке в Ровенском областном лабораторном центре находится 218 образцов. С начала пандемии уже обследовано 783 человека методом ПЦР-тестированием.