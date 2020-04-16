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22:06 16.04.2020

Все затраты на обсервацию освобожденных на Донбассе берет на себя государство, завтра им сделают ПЦР-тесты

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Все затраты на проживание в обсервации освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами на Донбассе берет на себя государство, в пятницу им будут проведены ПЦР-тестирования, отмечает глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

"Все затраты и условия обсервации, размещение их – всё берет на себя государство. Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней", - рассказал он в комментарии журналистам в четверг.

Кириленко указал, что в пятницу освобожденным им будут проведены ПЦР-тестирования. "И после обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации", - отметил он.

Как сообщалось, в результате взаимного освобождения на Донбассе в четверг в Украину вернулось 20 граждан. В свою очередь, 14 человек было передано в ОРДЛО.

Теги: #обсервация #донбасс #затраты #украина #освобожденные
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