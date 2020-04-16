Число смертей среди зараженных COVID-19 достигло во Франции почти 18 тыс.

Количество умерших инфицированных коронавирусом во Франции составляет, по последним данным, 17 тыс. 920 человек, сообщил в четверг на брифинге в Париже глава гендирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

Он сообщил, что за минувшие сутки это число выросло на 753 летальных исхода.

С начала эпидемии во Франции выявлены 108 тыс. 847 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние 24 часа - 2 тыс. 641.

При этом Саломон отметил, что второй день подряд число госпитализаций зараженных коронавирусом снижается.

По данным на четверг, всего госпитализированы 31 тыс. 305 пациентов с COVID-19. Это на 474 меньше, чем накануне.

В реанимационных отделениях находятся 6 тыс. 248 пациентов.

Всего из больниц за время эпидемии выписались более 32 тыс. выздоровевших.