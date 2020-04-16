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21:15 16.04.2020

Рекомендация местным органам запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий - Ляшко

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Рекомендация местным органам запретить работу рынков вызвана несоблюдением противоэпидемических условий - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко поясняет, что его постановление с рекомендацией местным органам власти запретить функционирование рынков была вызвана игнорированием противоэпидемических условий, при которых они могли работать.

«Когда мы выдавали предыдущее постановление, которым рекомендовали открывать рынки при определенных условиях…основная цель, которую мы преследовали – это доступность к пищевым продуктам малообеспеченным слоям населения. В то же время некоторые органы местного самоуправления восприняли это постановление как руководство к действию и открыли почти все рынки», - рассказал Ляшко в четверг вечером в эфире телеканала «Украина 24»

По его словам, после Нацполция зафиксировала целый ряд нарушений, которые дали основания говорить о том, что «в таких антипротивоэпидемических условиях работать рынки не должны в условиях карантина».

Поэтому, как пояснил главный санитарный врач, было принято решение и отозвано постановление, которым прописывалась возможность работы рынков. Также, по словам Ляшко, дополнительно выдано постановление главного санитарного врача Украины, которое «дает рекомендацию органам местного самоуправления закрыть рынки».

Отвечая на вопрос о том, что делать людям в небольших населенных пунктах, где рынки являются единственным местом покупки продуктов, Ляшко сказал: «Пусть спрашивают у органов местного самоуправления».

«Сегодня у меня на кону стоит вопрос сдерживания коронавирусного заболевания», - подытожил он.

Как сообщалось, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Соответствующее постановление он подписал в четверг.

Теги: #рынки #закрытие #коронавирус
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