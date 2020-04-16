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21:08 16.04.2020

Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

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Пылевая буря на Киевщине не имеет никакого отношения к перемещению воздуха из зоны ЧАЭС, радиационный фон в Киеве и области в норме – глава ГСЧС

Наблюдавшаяся в четверг в Киевской области пылевая буря не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыльской зоны отчуждения, радиационный фон в Киеве и области в норме, заявляет глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"Во второй половине дня в Киевской области наблюдалась пылевая буря, вызванная усилением скорости ветра до 20-25 м/с, который дул в западном направлении. Этим ветром поднимались поверхностные слои почвы и перемещались в атмосферном воздухе. Хочу отметить, что это явление не имеет никакого отношения к перемещению воздушных масс из Чернобыля", - рассказал он в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг вечером.

Чечеткин подчеркнул, что никакой химической и радиационной угрозы это явление не несет.

"Радиационный фон на это время по Киеву, Киевской области, в Зоне отчуждения не превышает природных фоновых значений. Такой ветер будет наблюдаться еще до конца суток, приблизительно до 21:00-22:00. Завтра ситуация будет улучшаться, но могут оставаться остаточные явления от сегодняшней пылевой бури", - отметил он

Теги: #гсчс #буря #радиация
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