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21:07 16.04.2020

Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

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Жителям Грузии запретили ездить на легковых автомобилях

В Грузии с 17 апреля полностью запрещается передвижение на легковом автотранспорте, сообщил в четверг на брифинге советник премьер-министра республики Ираклий Чиковани.

"В стране увеличивается случаи заражения коронавирусом, поэтому координационный совет принял дополнительные ограничительные меры в рамках действующего чрезвычайного положения. С 12 часов 17 апреля во всей стране запрещается передвижение на легковых автомобилях до 21 апреля. Ограничения не касаются передвижения грузов и машин дистрибуции", - сказал Чиковани.

Он также сообщил о решении обязать граждан с пятницы носить маски в закрытых помещениях.

По данным Минздрава на вечер четверга, в Грузии зафиксированы 340 случаев заражения людей коронавирусом.

Теги: #грузия #автомобили #запрет
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