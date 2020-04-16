Очаги тления в Чернобыльской зоне не несут угрозы объекту "Укрытие" и хранилищу ядерных отходов – глава ГСЧС

Появившиеся во второй половине дня три новых очага тления в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не несут угрозы объекту "Укрытие", хранилищу ядерных отходов и другим критическим объектам, подчеркивает глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

"В первой половине дня ситуация была стабильной, спасатели продолжали проливание и гашения тлеющей пней и древесины на участках, пройденных огнем. Только что я вернулся из Зоны отчуждения и хочу отметить, что, начиная со второй половины дня, в результате шквального ветра появилось три новых очага в Корогодском и Денисовецком лесничествах. Эти очаги угрозы объекту "Укрытие", хранилищу ядерных отходов и другим критическим объектам в Зоне отчуждения не несут", - рассказал он в видеокомментарии, распространенном пресс-службой ГСЧС в четверг вечером.

Чечеткин отметил, что силы и средства ГСЧС передислоцированы с учетом возникновения новых очагов тления. "Работы продолжаются в круглосточном режиме", - указал он.