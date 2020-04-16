В Италии за сутки зафиксировали 525 смертей пациентов с коронавирусом

В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, выявлено 3786 новых случаев заражения, 2072 заболевших вылечились, сообщила в четверг итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет более 165 тыс., более 21,6 тыс. пациентов скончались.

Таким образом, в сравнении с данными среды показатели количества летальных исходов в Италии продолжает снижаться.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация остается в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето, свидетельствуют данные Службы гражданской обороны Италии.