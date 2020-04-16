В Харьковской области органам местного самоуправления рекомендуют закрыть все рынки до окончания карантина

-Региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харьковской области рекомендовала местным органам самоуправления запретить работу рынков до окончания карантина.

"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни в местах пребывания массового скопления людей запретить функционирование рынков (продовольственных, непродовольственных, смешанных) на период действия карантинных мер. Это рекомендованные меры", - сказал глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер.

"Я прошу рассмотреть их, в частности Харьковский городской совет. Мы настаиваем на том, чтобы вы собрали свою городскую комиссию и рассмотрели этот вопрос. Этот очень важно", - добавил Кучер, обращаясь к присутствовавшей на заседании заместителю городского головы Светлане Горбуновой-Рубан.

Заместитель главы Харьковской ОГА Тарас Пастух отметил, что продолжение работы рынков может привести к быстрому распространению коронавирусной инфекции на территории области.

"Люди не пойдут в церкви, но все равно большинство из них будет стараться сохранить пасхальную традицию, им нужно посетить традиционные рынки, магазины и все это может привести к большому скоплению в магазинах, рынках и может способствовать более быстрому распространению инфекции", - сказал Пастух.

Он также отметил, что пока рекомендуется закрыть рынки до конца карантинных ограничений (24 апреля), а в сулчае их продления - рассмотреть еще раз этот вопрос.