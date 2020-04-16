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20:24 16.04.2020

Во Львове продовольственные рынки прекратят работу с 18 апреля, "Шувар" работу продолжит

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Во Львове продовольственные рынки прекратят работу с 18 апреля, "Шувар" работу продолжит

Продовольственные рынки во Львове приостановят работу в субботу, 18 апреля, до конца карантина, сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

"Городская комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение позволить рынкам во Львове работать до 16:00 субботы, 18 апреля. После этого их деятельность приостановят до конца карантина", - написал Садовой на своей странице в соцсети Facebook.

По словам мэра, он "провел разговоры на эту тему с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главным санитарным врачом Виктором Ляшко", во время которых Ляшко сообщил Садовому, что "его позиция относительно решения о закрытии рынков является рекомендательной, а само решение – за местными властями".

В то же время заместительница Садового Галина Слична сообщила, что оптовый рынок "Шувар" продолжит работу, поскольку относится к объектам критической инфраструктуры города.

Теги: #львов #коронавирус #рынки
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