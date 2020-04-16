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20:09 16.04.2020

В Одесской области подтверждено еще 20 случаев Covid-19, из них 12 в Подольске

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В Одесской области подтверждено еще 20 случаев Covid-19, из них 12 в Подольске

20 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировано в Одесской области, из низ 12 – в г.Подольск и два – в областном центре, сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый со ссылкой на данные Одесского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

"В Одессе - два человека 1949 г.р. и 1998 г.р. В Подольске - двенадцать человек в возрасте от 31 до 67 лет. В Черноморске - три человека от 57 до 87 лет. В Арцизе - 24-летний пациент. В Ананьевском районе - 46-летний пациент. В Саратском районе - 61-летний пациент ", - написал Куций на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он отметил, что за неделю количество пациентов увеличилось вдвое.

"Вирус распространяется дальше. Но пик, по данным Министерства здравоохранения Украины, будет в следующие две недели. Призываю всех жителей Одесской строго следовать рекомендациям медиков и уменьшить количество социальных контактов", - написал глава обладминистрации.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9.00 четверга, 16 апреля, зафиксировано 4 тыс 161 случай заболевания Covid-19, количество выздоровевших достигло 186, скончавшихся – 116. В течение 15 апреля было получено 397 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, количество летальных случаев возросло на восемь, случаев выздоровления - на 43.

На Одесскую область, в частности, приходилось 73 новых случая заболевания, из них три – за прошедшие сутки.

Теги: #карантин #одесская_область
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